將錯誤變成奇蹟 美阿嬤再邀陌生少年感恩節聚餐

汪達（Wanda Dench）和賈馬爾（Jamal Hinton）親如祖孫，今年的感恩節再度相聚吃飯。（圖截取自Jamal Hinton Twitter）

2017-11-27 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名阿嬤汪達（Wanda Dench）去年在提醒孫子感恩節回家聚餐時傳錯簡訊，錯發給正在上課的17歲少年賈馬爾（Jamal Hinton），當兩人釐清誤會後，汪達仍邀請他前往吃飯，並將這場美麗的誤會變成感恩節的奇蹟；賈馬爾將故事PO上網後感動萬人，甚吸引電視台前往採訪；現在雙方年年的感恩節聚餐，已變成「固定傳統」。

綜合外媒報導，住在亞利桑那州梅薩市（Mesa）的汪達，去年本要傳訊告知孫子感恩節聚餐時間，卻因不知道他換了號碼，誤傳給素不相識的17歲少年賈馬爾；賈馬爾疑惑地詢問對方身份，汪達回傳「你的阿嬤」，他再請對方傳張照片來確認，看到後知道不是自家阿嬤，遂詢問：「妳不是我阿嬤，但我還能去聚餐嗎？」沒想到汪達溫暖地回覆他：「當然可以！阿嬤的任務就是餵飽每個空虛的肚子！」

賈馬爾接受採訪時開心表示：「我在上課的時候收到了這封傳錯的簡訊，然後就有了個新的阿嬤！」汪達也回應：「我相信人生中沒有意外，任何發生的事都有原因。」現在雙方已變成好朋友。今年的感恩節，賈馬爾再度前往她家聚餐，還帶著一個南瓜派與自己的女朋友出席。

賈馬爾表示，他和汪達大約每星期就會連絡一次，且非常開心她願意讓這從錯誤開始的關係變成永遠的友誼：「我們不只同屬一個大家庭，我們還是很好的朋友！」美國的電視台今年也持續追蹤兩人美好的情誼，網友紛紛回應：「好愛這個故事」、「人間真的處處有溫情」、「好好喔，我也好想去參加！快邀請我！」