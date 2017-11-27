地中海難民悲歌 船翻覆、落海難民疑遭鯊魚攻擊

利比亞西岸外海曾在25日傳出難民船翻覆的事件，軍方救起2艘難民船，約有200人獲救、31人不幸喪生。照片為被軍方救起的難民。（法新社）

2017-11-27 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕利比亞西岸外海曾在25日傳出難民船翻覆的事件，1艘利比亞軍艦在地中海救起2艘準備由非洲駛往義大利的膠筏，約有31名移民溺斃、約200人獲救。利比亞海軍表示，從打撈到的死者屍體上發現，死者幾乎都曾被鯊魚攻擊。

綜合今（27）日外媒報導，利比亞軍艦上週六在地中海地區救起2艘難民船，其中1艘已經翻覆。軍方救起約200名的難民，但因1艘翻船，造成31人死亡、40人失蹤，死者中有18名女性、3名兒童。

利比亞軍方表示，死者幾乎都曾受到鯊魚的攻擊。軍方指出，在軍艦到達時，現場約有44名難民緊抓著翻覆的膠筏，更有至少5隻大青鯊（Blue Shark）在周圍盤旋，打撈起來的屍體身上也都有遭鯊魚咬傷的痕跡。

利比亞軍方說：「仍失蹤的人可能有些已經被鯊魚吃掉了。」

利比亞是大多數非洲偷渡者試圖轉進歐洲的出口國，運送的中介份子會把人送上品質不佳的充氣船，這些船常常會在海上沉沒或解體。

根據統計，光是今年就有約3000名難民嘗試從非洲偷渡至歐洲，並在橫越海洋奔赴歐洲的途中死亡或失蹤。國際移民組織（IOM）24日表示，自2000年以來，地中海一直是「世界上最致命的邊界」。