德國政治不確定局面恐延長 基民黨：明年才會開始談判

2017-11-27 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅克爾（Angela Merkel）在經歷籌組「牙買加聯盟」失敗後，社民黨（SPD）卻意外在25日表示願意進行組閣會談，幫忙解決政治僵局。不過，梅克爾所屬的基督教民主黨（CDU）高層在今（27）日表示，雙方的談判可能要到明年才會開始，也讓歐洲目前面臨的不確定局面延長。

綜合外媒報導，梅克爾的基民盟/基社盟（CDU/CSU）在與左派綠黨（Greens）、親商的自由民主黨（FDP）談判破局後，社民黨的黨魁舒爾茲（Martin Schulz）意外在24日改變態度，表示願意與梅克爾進行會談，讓延續大聯合政府出現一線曙光。

但基督民黨副黨魁克勒克納（Julia Kloeckner）在今（27）日表示，談判可能要到新的一年才會展開。

克勒克納進一步表示，慢工才會出細活，請社民黨不要在談判前畫下任何不利談判的紅線。

專家分析，態度大轉彎與梅克爾談判，將會讓社民黨取得更多籌碼。社民黨副主席史泰格勒（Ralf Stegner）呼籲梅克爾陣營，採取建立信心的作法為談判鋪路，如支持社民黨長期背書、對勞動階級友善的就業立法。

儘管如此，克勒克納表態明年才會啟動談判，也讓這個歐洲最大經濟體的不確定局面因此延長。