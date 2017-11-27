當警察很乏味？紐西蘭推募警創意影片申請人數激增

宣傳片中提及有超過30個警察單位，可供民眾選擇訓練。（圖擷取自NZ Police Recruitment‎ Facebook）

2017-11-27 21:33

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕紐西蘭政府警察單位目前正在尋求新血，為了吸引更多的人參與招募，警察官方推出一個名為「世界上最有趣的警察招募宣傳影片」，動員了70名現役警察，以創意且專業的手法，推翻眾人對警察的既定印象，該影片推出不到2天的時間就衝破260萬的點閱人次。

綜合媒體報導，為了吸引更多人參與警察招募，紐西蘭警察官方推出了片長約3分鐘的宣傳影片，動員了70名現役警察拍攝，片中可以看到紐西蘭警察的工作內容非常多元化，能武裝、能潛水、能衝刺、能冒險，任何的專業動作都難不倒他們，且指出有超過30種警察單位供選擇。

該宣傳片以幽默搞笑的方式，讓民眾了解警察的工作內容，也讓人印象深刻，而紐西蘭警察官方表示，希望三年之內可以讓紐西蘭成為全世界最安全的國家，同時也可以吸引更多的女性或是不同種族的人加入警察的行列。

該宣傳片上傳網路後，獲得廣大的網友迴響，根據報導指出，已有數百人表示想加入。而未來該宣傳片也會在電影院及電視上播放，同時也會張貼海報，吸引更多的人報名。

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