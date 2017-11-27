強國令人崩潰的小學數學題 你會算嗎？

日前中國網路圈一題爆紅的小學邏輯推演數學題目，讓許多大人崩潰，紛紛表示：「幸好我畢業得早！」（圖翻攝自微博）

2017-11-27 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國競爭激烈，學校更為測試學生程度使出千方百計，題目安排的陷阱也越來越多；日前一題看似簡單的小學邏輯推演數學題目，就在網路引發激烈討論，原來大人們看來看去，居然蹦出了4種不同的答案！網友紛紛表示：「我居然算錯...」、「小學畢不了業了」、「出題的人是不是心裡很陰暗啊」、「學霸的世界一般人不懂啦！」

綜合外媒報導，這道數學題看似簡單，但處處暗藏陷阱：首先，敘述1表示「三雙運動鞋加總等於30」，敘述2表示「一雙運動鞋，加兩隻掛著哨子的貓等於20」，敘述3表示「一隻掛著哨子的貓，加兩組雙哨子等於13」，最後請問：「一雙運動鞋、一隻貓，再加一個哨子等於多少？」

許多家長不假思索地動動手指推算，馬上給出「答案為19」，但也有人表示「嗯？不是30嗎？」對比解題過程，原來最後的問題留了小陷阱，「＋」號被偷換成「×」號了。

但也有網友不服氣，認為「答案是20啦！」原來敘述3的哨子為「兩個一組」，最後的問題卻變成「單一」個哨子；讓人不禁大叫：出題老師您心機真重！

未料，還有網友算出第4種答案：「16」！再仔細看清楚題目，原來最後問題的那隻貓，偷偷拿掉了脖子上的哨子！

對於小學的考題有這麼多陷阱，許多中國家長十分崩潰：「把出題的人都抓起來！」、「真幸好我畢業得早！」也有人非常不認同：「這種搞小孩的題目根本不實用，何必呢？」