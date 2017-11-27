印象派大師莫內舊眼鏡也搶手 拍賣價逾155萬元

法國印象派大師莫內（Oscar-Claude Monet）的金屬圓框細邊眼鏡，以5萬1457美元（約台幣155萬元）之驚人價格售出。 （法新社）

2017-11-27 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕拍賣公司佳士得（Christie）今表示，法國印象派大師莫內（Oscar-Claude Monet）的一批私人物品，於昨（26日）香港藝術品拍賣會中，共拍得近1100萬美元（台幣約3億3200萬元）高價，其中還包括一副大師曾擁有的金屬圓框細邊眼鏡，以5萬1457美元（約台幣155萬元）之驚人價格售出。

綜合外媒報導，拍賣公司原預估這副眼鏡的價值落在1000~1500美元（台幣約3萬~4萬5000元）之間，沒想到最終卻以5萬1457美元（約台幣155萬元）售出；這位買家來自亞洲，但拍賣公司並未提供更多其詳細的身分資訊。

除了身價驚人的金屬眼鏡外，這次拍賣會中也有其他稀有的莫內私人物品，諸如他青少年時期的鉛筆素描、畫作與私人收藏的日本版畫等等，幾乎所有商品都以高出預估許多的價格拍出。

莫內青少年時期的素描以13萬6685美元（約台幣400萬元）售出；1884年的油畫「Cliffs of Les Petites-Dalles」以460萬美元（約台幣1億3000萬元）售出；另一幅畫「Trois Trees at Giverny」則以400萬美元（約台幣1億1000萬元）售出；這次拍出的收藏品有超過75%落入亞洲買家手中。

佳士得印象派與現代藝術部門主席麥耶（Adrien Meyer）表示：「這系列商品提供人們深入了解莫內真實生活的大好機會。」