維秘超模渡假露三角地帶 網友直呼：噴鼻血！

美國超模哈蒂德（Bella Hadid）經常在Instagram上大秀好身材。（圖擷取自Bella Hadid Instagram）

2017-11-27 20:10

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕在美國熱門時尚大秀「維多利亞的秘密」獲得好評的21歲超模哈蒂德（Bella Hadid），才剛結束今年在中國上海舉辦的大秀，就隨即飛往邁阿密渡假。在享受大自然奔放之餘，哈蒂德也不忘大秀好身材，於個人的Instagram上傳比基尼火辣照，更將雙腿打開，露出神秘的「三角地帶」。

根據《每日郵報》報導，上週在「維多利亞的秘密」大秀中，以火辣身材眾所矚目的哈蒂德Instagram擁有超過1500萬名粉絲追蹤，也經常可以看到她分享火辣的身材。這次大秀結束，哈蒂德與家人一同度過感恩節後，隨即飛往邁阿密擁抱大自然及享受陽光。

哈蒂德已經在上週時裝秀展現火辣的身材讓粉絲大飽眼福，這回更直接！除了展現完美的身材曲線外，更將雙腿打開露出神秘性感的三角地帶，引發網友們討論，有網友直呼「噴鼻血」。

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Bella Hadid's Instagram

上週所舉辦的時尚大秀「維多利亞的秘密」，再創哈蒂德模特兒事業高峰。（圖擷取自Bella Hadid Instagram）