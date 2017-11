2017-11-27 19:12

〔即時新聞/綜合報導〕台灣中美洲友邦宏都拉斯(the Republic of Honduras)週日(26日)舉行總統大選,而今(27日)初步開票結果顯示,顛覆先前大多認為現任總統葉南德茲(Juan Orlando Hernandez)可輕鬆獲勝之預測,對手「反獨裁反對聯盟」(Opposition Alliance Against the Dictatorship)派出的知名電視節目主持人納斯魯拉(Salvador Nasralla)異軍突起,暫時取得領先。

路透社報導,根據宏國選委會的資料,在已開出的57%選票中,納斯魯拉領導的「反獨裁反對聯盟」贏得了45.17%選票,現任總統葉南德茲的「國家黨」(National Party)則拿下40.21%,稍稍落後。

初步開票結果 反對黨意外領先

總統投票於當地時間週日(26日)下午5點(台灣時間27日早上7點)結束,葉南德茲甚於計票結束前就已自行宣布當選連任、但遭反對派強烈反彈,納斯魯拉其後也宣布自己勝選。

依據宏國憲法,總統選舉採相對多數制,即使沒有過半的絕對多數也能成功當選。