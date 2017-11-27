巴基斯坦司法部長提出辭呈 強硬派暴力示威落幕

巴基斯坦的抗議群眾曾一度與警方爆發衝突，讓民怨四起。隨著今（27）日官方宣布哈密德辭職，暴力示威的行動也宣布結束。（歐新社）

2017-11-27 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦的伊斯蘭強硬派在巴國首都示威抗議、癱瘓首都數週，抗議群眾甚至與維安警力爆發衝突，激起廣大民怨。巴基斯坦的司法部長哈密德（Zahid Hamid）今（27）日也順應示威者的訴求，向總理提出辭呈。

綜合外媒報導，司法部長哈密德因修改選舉當選人就職誓詞，讓巴基斯坦的伊斯蘭強硬派團體認為這是褻瀆的行為，率眾上街抗議，並癱瘓巴國首都伊斯蘭馬巴德長達數週。巴基斯坦官方為了避免示威行動持續擴大，甚至盡可能的將電視台、廣播、社群軟體封鎖，以阻擋民眾接收到新的消息。

巴基斯坦官方表示，為了自身安全與國家的危機，哈密德已向總理阿巴西（Shahid Khaqan Abbasi）提出辭呈，但官方仍未對此提及更多細節。

但哈密德仍對於他修改當選人就職誓詞一事喊冤，哈密德表示，選舉法是由國會裡的委員會制定，委員會的成員也是由不同的政黨代表組成。

與警方衝突的強硬派團體「巴基斯坦拉巴伊克運動-拉蘇爾-安拉派（TLY）」則對外宣布取消抗議。TLY的發言人艾希拉斐（Ejaz Ashrafi）表示，抗議的主要訴求已獲接受，巴國政府宣部司法部長辭職，靜坐抗議的行動會在今日結束。

褻瀆的議題對於巴基斯坦穆斯林而言極具爭議。哈密德日前修改當選人的就職誓詞，除了被外界認為是褻瀆的行為，抗議民眾更指稱調整誓詞是為了包容長期受迫害的伊斯蘭教的阿瑪迪派（Ahmadis），加上警民衝突，才會讓抗議行動在國內遍地開花，哈密德最後向總理提出辭呈。