中國寧波爆炸源自化糞池？官方說法惹人疑

中國浙江寧波26日大爆炸，官方指出，事故造成2死、4重傷、15輕傷以及2人失聯。當局出動人員進行搜救。（路透）

2017-11-27 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江寧波26日早上8點多驚傳大爆炸，爆炸現場甚至升起蕈狀雲，不過官方卻表示，爆炸中心點為廢棄村莊外圍的化糞池，這讓部分中國網友質疑，化糞池爆炸威力有那麼大？不過面對質疑的聲音，卻出現了許多中國網友一股腦地留言「爆炸中心在化糞池，不是化糞池爆炸」來洗板護航。

綜合媒體報導，爆炸過後不久，有當地民眾在網路上張貼現場照片，顯示事故現場升起了蕈狀雲，還有當地居民向媒體透露，幸好沒有人住，否則死傷會更多，另外根據民眾拍攝的爆炸現場影片，事故現場滿目瘡痍，汽車損毀、部份房屋牆體倒塌，地上還躺著多具動彈不得的人體，官方則指出，截至26日晚間8點50分，寧波爆炸事件共造成2死、4重傷、15輕傷以及2人失聯，還有部分受影響民眾留院觀察。

事後當地官方對事故進行調查，根據寧波市江北區官方微博「江北發布」的消息，指出經過中國公安部、浙江省公安機關技術專家會同寧波市公安機關技術人員對爆炸現場進行勘驗，確定爆炸中心位在李夢小區北側，原李家村外圍空地的化糞池，並排除煤氣管爆炸的可能。至於具體爆炸原因仍在調查。

根據中國官媒「中央人民廣播電台」官方微博「中國之聲」消息，爆炸中心一帶的廢棄村莊是拆遷地區，無人居住，但不排除有一些廢品收購人員在裡面作業。

對於官方說法，有中國網友在「江北發布」的微博貼文下留言質疑化糞池爆炸威力有這麼大？不過有許多中國網友出現護航，紛紛表示「爆炸中心在化糞池，不是化糞池爆炸」，並要大家相信官方專業部門的調查結果，不要造謠。