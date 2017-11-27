收銀員疑「類鴉片成癮」站著昏迷 客人結帳渾然不覺

兩名女性收銀員疑似在上班期間服用藥物「過High」，出現精神恍惚情形，連客人前來結帳都沒有發現。（圖擷取自Youtube影片）

2017-11-27 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕海洛因（Heroin）、芬太尼（Fentanyl）等鴉片類（opioid）毒品在美國部份區域的濫用情形十分嚴重，上週六（25日）一段名為「America's Opioid Epidemic」之影片於網路上流傳，只見兩名中年女性收銀員疑似在上班期間服用藥物「過High」，雙雙出現精神恍惚情形，連客人前來結帳都沒有發現；影片爆紅後讓美國民眾議論紛紛，再次將毒品議題搬上檯面。

綜合外媒報導，一名顧客日前到加州（State of California）索諾馬縣（Sonoma）的某加油站附設商店購物時，發現結帳的兩位收銀員成「半昏迷狀態」；穿著灰色外套、戴眼鏡的女性嘴巴開開、仰著頭昏睡，另一個穿黑上衣的則側著頭陷入昏迷。

灰外套收銀員被顧客的「哈囉？」喚醒後，才慢吞吞地開始拿起商品結帳，黑衣收銀員則協助商品裝袋；沒想到她才裝了一瓶飲料馬上又陷入昏睡，直到身旁同事使出肘擊才再清醒，並碎碎念地反駁：「我正在嘗試啦...」同事則回:「妳有嗎？」讓結帳顧客無奈地笑出聲。

美國海洛因、芬太尼等鴉片類毒品嚴重泛濫，且非常容易成癮，容易讓人昏昏欲睡、呼吸緩慢、甚可完全失去知覺；今年全美已有6萬人因此類毒品喪生，平均每天逾150人丟掉性命，一些醫院甚已習慣於院門口擺放輪椅，有吸毒者進來時才能更快速地送去治療。美國總統川普（Donald Trump）上個月26日宣布了將鴉片類毒品列為「公共衛生緊急事件」之命令，誓言將實行打擊行動。

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