向現實低頭 美知名雜誌「TIME」集團840億元易主

2017-11-27 18:46

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕美國知名雜誌《時代雜誌》（TIME）對於網路媒體的競爭，近年來業績每況愈下，不得不向現實低頭。近日《時代雜誌》被同為媒體業的梅雷迪思集團（Meredith Corp）以28億美元（約新台幣840億元）收購，消息傳出後，震驚了全美媒體界。

綜合外電報導，美國梅雷迪思集團以28億美元收購知名雜誌出版商時代公司（Time Inc.），時代公司除了擁有《時代雜誌》外，旗下還包含《運動畫刊》（Sports Illustrated）及《財富雜誌》（FORTUNE）等超過130個品牌雜誌。而梅雷迪思集團則是擁有《家庭雜誌》（Family Circle）、《美好家園》（Better Homes & Gardens）等品牌。

這已經是梅雷迪思集團第3次試圖收購時代公司，分別於今年4月及2013年都曾提出收購計畫，但都因資金不足而失敗。這次梅雷迪思順利收購的原因在於獲得了億萬富翁柯氏兄弟（David and Charles Koch）的支持，據傳2人共入資了6.5億美元（約195億新台幣）。不過，2人是否將用政治勢力介入媒體，指日可待。對此，梅雷迪思出面回應，柯氏兄弟不會出任董事會，因此不可能參與媒體的編輯及管理。

面對網路媒體的衝擊，平面媒體被迫轉型，梅雷迪思表示，將以每股18.5美元收購時代公司，總價值約為28億美元，為了找回流失的廣告客戶群，未來將會整併2個集團的資源，邁向廣告高峰。