曾遭持槍搶劫 南非佳麗勇奪環球小姐后冠！

環球小姐選美大賽週日（26日）在美國拉斯維加斯登場，來自南非的佳麗、今年22歲的內爾-皮特斯（Demi-Leigh Nel-Peters）勇奪后冠。（法新社）

2017-11-27 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕2017年環球小姐選美大賽週日（26日）在美國拉斯維加斯登場，來自南非的佳麗、今年22歲的內爾-皮特斯（Demi-Leigh Nel-Peters）勇奪后冠。值得注意的是，她獲選南非小姐後，曾遭持槍搶劫，激發她致力推廣女性防身術。

綜合媒體報導，今年有來自92個國家佳麗角逐環球小姐后冠，為史上最多人，其中柬埔寨、寮國與尼泊爾首度派代表參賽。最後殺進總決賽的，除了來自南非的內爾-皮特斯，還有哥倫比亞小姐岡薩雷茲（Laura González），牙買加小姐班奈特（Davina Bennett）。

內爾-皮特斯剛從西北大學商業管理學位，在冠軍消息公布的剎那，掩不住燦爛笑靨。奪下環球小姐后冠的她，可獲得1年薪水，還可免費居住紐約豪華公寓1年及其他獎品。

根據環球小姐的官網影片，內爾-皮特斯表示，她在贏得南非小姐頭銜約1個月後，曾遭遇持槍搶劫，這加深她對防身術的熱情，因而致力推廣女性防身術，也協助發展教導女性自衛的計劃。

此外，內爾-皮特斯的雙親離婚後又各自再婚，但她對擁有4個父母感到相當自豪，她也曾在訪問中提到，自己受到有一半血緣的身障姊妹無與倫比的啟發。

內爾-皮特斯剛從西北大學商業管理學位，在冠軍消息公布的剎那，掩不住燦爛笑靨。（法新社）

南非的內爾-皮特斯（左），還有哥倫比亞小姐岡薩雷茲（中），牙買加小姐班奈特（右），3人殺進最後總決賽。（法新社）