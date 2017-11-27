峇里島阿貢火山爆發迫在眉睫 10萬居民急撤

尼阿貢火山活動加劇，當局將火山警戒提升到最高級別，大規模爆發迫在眉睫，火山口周圍約10萬名民眾展開撤離行動。（美聯社）

2017-11-27 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕印尼阿貢火山活動加劇，印尼國家減災機構（National Disaster Mitigation Agency）今上午將火山警戒提升到最高級別，火山大規模爆發迫在眉睫，當局已經開始撤離火山口周圍10公里大約10萬名民眾。

綜合外媒報導，印尼阿貢火山爆發腳步逼近，印尼國家減災機構警告，「火山口持續噴發，偶爾伴隨著爆炸性爆發，連距離火山口12公里遠的地方都能聽到」，在今天火山口的火焰日益明顯，「這表明火山爆發已經迫在眉睫。」因此警戒級別今上午提升到最高的第4級，撤離區從火山周圍的6至7.5公里，擴大到10公里​​。

預計將撤離10萬人，地方單位甚至估計要撤離15萬人，目前已有4萬人撤離當地；當局還警告火山泥流將威脅到當地居民安全，印尼「國家災害應變總署」（BNBP）發言人蘇托波（Sutopo）說：「人們應該遠離，因為火山泥流移動迅速，對途經的地方造成災難性的破壞，是火山噴發期間的殺手。」

島上的伍拉·賴國際機場（Ngurah Rai International Airport）已經關閉，至少要關閉到當地時間週二（28日）上午7點，機場發言人指出，已有445次航班取消，近6萬名旅客滯留。

阿貢火山的火山口火焰日益明顯，顯示火山爆發已經迫在眉睫。（歐新社）

預計將撤離10萬人，地方單位甚至估計要撤離15萬人，目前已有4萬人撤離當地。（歐新社）