第7次核試？ 傳北韓著手準備史上威力最強試爆

北韓軍方高層透漏，平壤當局已經開始著手準備第7次核試，聲稱「將是北韓迄今所實施核試驗中最強的一次」（路透）

2017-11-27 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕今年9月，北韓進行第6次核試，引發國際緊張，並進行了新一輪的制裁行動，有消息指出北韓已經著手準備第7次核子試爆，聲稱將是史上威力最強的一次試驗。

據美國《自由亞洲電台》（RFA）報導，一名了解平壤狀況的中國消息來源指出，北韓軍方高層透漏，平壤當局已經開始著手準備第7次核試，聲稱「將是北韓迄今所實施核試驗中最強的一次」，還說這可能是最後一次核試驗，如果試爆成功，金正恩將開始轉為發展農業。

消息人士提到，北韓的核武發展可能尚未達到目標，所以才必須經過第7次測試完成主開發作業，至於何時進行試爆，「完全取決於金正恩的意思」。

北韓至今總共進行了6次核武測試，第一次在2006年10月，引發規模4.3地震，美國認為此次試驗失敗；2009年5月北韓第二次核試，引發規模4.7地震；2013年2月，北韓進行第三次核試，也是金正恩上台以來首次核試，這次核試則引發規模4.7地震。

2016年1月，北韓聲稱完成氫彈試驗，此次核試驗引發了規模5.1地震，第五次核武測試出現在同年9月，引發規模5.3地震，伴隨了1萬噸的爆炸力，為北韓10年前爆炸力的10倍，亦被視為北韓核武正式服役的標誌，今年9月第6次核試，引發6.3強震，北韓聲稱成功完成氫彈試爆。