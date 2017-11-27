北京寒冬中趕人又拆屋 定居30年老婦家變成廢墟

中國北京拆除外來打工者和低收入民眾的住家，數萬人在寒冬中流離失所。（中央社）

2017-11-27 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京大興區公寓於18日發生惡火，釀成19死8傷慘劇。當局隨即以消防安檢的「安全隱患」為理由，驅趕北京內的外地打工族和低收入族群，數萬人在零度的寒冬下流離失所。中國政府甚至強行拆屋，讓這些原本為弱勢者擋風遮雨的家，瞬間變成廢墟。

綜合媒體報導，當局的掃蕩行為，被外界懷疑是在藉機處理北京的「低端人口」，例如西紅門鎮宏康路附近的3、4層樓建築物，從25日開始動工拆除，僅過了兩天就只剩下斷垣殘壁，還有不少保安在現場監督工程。

西紅門鎮離北京市中心僅30分鐘車程，不少建築都是住商混合，商家在一樓做生意，二樓以上則租給房客。中國政府在這些樓房的牆壁上噴漆「三天搬完」、「拆」等冷血字樣，而這些人被迫離開後，有資源回收人員前來收走沙發、冰箱等物品。

拆除工程引起附近鄰居圍觀，有住家透露，這些建築物裡原先住著很多人。還有人表示，這些房子拆除之後，應該會有地產商進駐並藉此賺大錢。

另一處即將被拆除的京林公寓，有個在北京打工將近30年的66歲李姓老婦，面對政府的強拆怒罵髒話，因為她已經把11月和12月的房租都繳了，總共1000人民幣（約新台幣4500元），原本以為退租時能拿回押金700元（約新台幣3170元）和大部分已交的月租，再怎麼算也有上千人民幣，最後卻只拿到了60元（約新台幣270元）。

老太太回憶著她在北京打工的這些年，做過安寧病房看護、洗菜工、老人長照，後來也找時間做做資源回收，就這樣走過數十年。她不願意回到河北家鄉，只想留在北京、死在北京。然而，她賴以居住的地方，將要被中國政府拆成廢墟。

為弱勢者擋風避雨的房屋，如今變成廢墟。（中央社）