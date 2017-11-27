史上最後一次戰艦對決遭擊沉 日艦「山城號」找到了

「海燕」號研究團隊在船上遠端遙控水下攝影裝置，成功拍攝到長眠於海峽底部的「山城號」。（圖擷自臉書「RV Petrel」）

2017-11-27 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕由微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）所領軍的民間研究團隊，繼今年8月找到美國重巡「印第安納波利斯號」（USS Indianapolis）的遺骸後，本月26日在蘇里高海峽底部發現了日本戰艦「山城號」。

艾倫團隊擁有一艘長76公尺的研究船「海燕」號（Petrel），船上配備可潛入水下6000公尺深的裝置，21日開始就在蘇里高海峽搜尋二戰沈船，由於海峽深處海流強大，之前許多尋找沈船團隊的無功而返，不過「海燕」號透過最新的聲納技術以及可潛入水下6000公尺深的水下攝影裝置，成功發現了日本戰艦「山城號」，並拍攝到其海底殘骸。

「海燕」號臉書26日PO出作業情況，研究團隊在船上遠端遙控水下攝影裝置拍攝長眠於海峽底部的「山城號」影像，還掃瞄出其在海底的船體樣貌；艾倫團隊近年來致力於找尋二戰沈船，今年8月發現了美國重巡「印第安納波利斯號」，2015年3月還發現日本戰艦「武藏號。」

1944年10月，為了阻止美軍登陸菲律賓，日本孤注一擲投入了聯合艦隊所有的力量，其中一路由戰艦「山城號」為旗艦，與一艘同級戰艦「扶桑號」、一艘重巡、四艘驅逐艦所組成的艦隊，企圖穿越蘇里高海峽北上攻擊，25日晨在海峽遭到美軍埋伏，美國戰艦佔據有利位置痛擊日軍，「山城號」、「扶桑號」與三艘日軍驅逐都遭擊沉於此，這也是人類歷史上最後一次的戰艦對決。