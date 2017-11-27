扯！辛巴威獨裁者下台後 傳將續任總統「顧問」

辛巴威前總統穆加比與其妻子。（路透社）

2017-11-27 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威高齡93歲的前總統穆加比（Robert Mugabe），在掌權37年後，終於在上週宣布辭職。不料近日卻傳出，穆加比下台後仍將以資深政治家身分在辛巴威政壇扮演「顧問」角色，甚至將對新總統姆南加瓦（Emmerson Mnangawa）提供建議。

穆加比日前下台，外傳他下台後與妻子仍可爽領750萬英鎊（約新台幣3億元）的終身俸，且享有私法豁免權。《BBC》報導則指出，在穆加比與軍方之間扮演中間人的耶穌會神父穆柯諾里（Fidelis Mukonori）表示，姆南加瓦將會向穆加比請益，許多人對於穆加比退而不休感到訝異。

穆柯諾里則解釋，「在非洲世界裡，年長公民就是人們的諮詢對象」他也提到，姆南加瓦在就職時已宣稱，穆加比是他的父親、他的領袖、他的精神導師。穆柯諾里認為，姆南加瓦不會離開穆加比。

另外報導也透露，穆加比將與妻子葛雷斯（Grace Mugabe）續住在辛巴威首都哈拉雷，沒有計畫離開辛巴威。至於穆加比是否能拿到高額終身俸，穆柯諾里沒有證實。

日前《法新社》報導則指出，穆加比過得非常快活，也開始期待他的新生活，據稱他打算展開農耕工作，不過說法同樣未被證實。