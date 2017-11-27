「河蟹」低端人口？ 中國官媒：毫無根據

有位網友上傳外來打工族被北京公安成群驅離的影片，引起大量民眾憤怒，網民將這場驅離行動與德國納粹黨驅趕猶太人的作法相提並論。（圖擷取自零点时刻 Youtube影片頻道）

2017-11-27 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京市大興區18日發生大火災後，造成19死、8傷，當地居民主要為外來打工族，官方以清理全市「安全隱患」為由，展開為期40天的大整治並趕驅逐外來農民工等貧困人口，有許多相關文字、圖片報導於上週末於網絡上轉傳，但卻也遭到中國當局刪除。

官方以清理全市「安全隱患」為由，驅趕當地的低端人口。（圖擷取自零点时刻 Youtube影片頻道）

根據《端傳媒》報導，有位網友上傳外來打工族被北京公安成群驅離的影片，引起大量民眾憤怒，網民將這場驅離行動與德國納粹黨驅趕猶太人的作法相提並論；加上許多微信上社群相關於低端人口文章不斷遭到「和蟹」，點進去僅顯示「此內容因違規無法查看」，表示已經遭到刪除。於24日一間北京公益組織「同舟家園」，表示因「無法預知的原因」暫時不給予這些遭驅逐的人士免費寄宿；傳是因該機構已被當地派出所「勒令清空」，但這篇消息隨後亦被刪除。

許多微信上社群相關於低端人口文章不斷遭到「和蟹」；即遭到刪除。（圖擷取自《大象公會》微信）

中國官媒新華社標題還寫著：「北京市安委會：『驅趕低端人口』 一說毫無根據」，文內提到：「此行動目的是為民眾生命安全著想，在該區存在『安全隱患』違法建築與違法經營，經營者只顧私利而無視安全法規、無視員工和租客安全；需要說明的是，由於種種原因，一些外來人口選擇了在這些場所工作、居住，但他們並不瞭解身處的危險。」

中國網路上許多消息，點進去僅顯示「此內容因違規無法查看」，表示已經遭到刪除。（圖擷取自微信）

綜合媒體報導，於25日包括北京大學法學教授賀衞方、北京電影學院崔衞平、獨立學者章立凡、香港學者陳峰、詩人廖偉棠等超過130人共同連署，希望北京停止暴行，但當局仍未回應。