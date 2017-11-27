藏旗事件槓德媒 人民日報嗆：體育賽場容不得政治挑釁

藏旗風波越演越烈，德國強調捍衛言論自由，引起中國官媒《人民日報》痛批：「體育賽場容不得政治挑釁。」（美聯社）

2017-11-27 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國U20國家隊日前前往德國，與當地球隊進行友誼賽，不料中國球員見到觀眾席上飄揚著西藏「雪山獅子旗」後，憤而離場抗議，藏旗風波越演越烈，德國強調捍衛言論自由，中國索性中斷賽程，直接打包回國，中國官媒《人民日報》痛批：「體育賽場容不得政治挑釁。」

綜合媒體報導，藏旗事件越演越烈，中國球員不滿觀眾席上飄揚著西藏「雪山獅子旗」，離場抗議，場邊中國觀眾也與舉旗的抗議民眾發生拉扯衝突，中國足協憤而決定，中斷既定的賽程，把2017年和德國西南地區聯賽各隊的3場友誼賽，全部都改到2018年再踢。

德國媒體不滿言論自由遭干涉，一面倒地指責中國「不尊重德國的言論自由」，強調中國必須接受民主的抗議，揚言若發生中國觀眾搶奪藏旗的狀況，一定報警處理，更暗指那些「愛國觀眾」與中國政治機構有關聯。

中國官媒《人民日報》跳腳，今（27日）發表社論痛批：「體育賽場容不得政治挑釁」，稱西藏問題牽扯到中國人民的民族感情堅決，反對任何團體為「藏獨」分裂活動提供支持，認為德國應為在賽場上出現有失東道主待客之道的行徑感到羞愧。

《人民日報》怒指德國媒體「充斥無知和偏見的文字」、「完全沒有客觀公允的立場」，說德國各界搞雙重標準，還問「德國允許支持納粹的言論自由通行嗎？」

《人民日報》聲稱，國際體育賽事應該是溝通各國民眾、維護世界和平的重要渠道，絕不可以是挑戰國際正義、傷害國家尊嚴的地方，嗆德國媒體回去重新上課。