零度下北京 2女記者採訪被驅趕人口 遭房東趕走搬遷

北京限時驅趕低端人口，傳記者也成受害者。（法新社）

2017-11-27 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京大興區日前發生大火，造成19死8傷慘劇，北京當局隨即展開「清除隱患」大行動，限時驅離當地數十萬人口，引發中國學者聯名反抗，呼籲制止暴行，而2名女記者在採訪完被驅趕人口後返到租屋處，即遭到房東指不合租屋條件，要求立即搬遷，她們頓時成了低端人口流離失所。

北京今天氣溫在零度左右，相當寒冷，而目前正展開全面清查驅離低端人口行動，主要清除區包括大興區、海淀、朝陽、昌平等區，都是基層、外來打工仔、工薪階級的主要住宅區，當局隨即展開房屋拆除，整區轉眼變成廢墟。

《博聞社》報導，兩名北京《中國經營報》女記者郭倩婷及張曉迪，本月22日在採訪完被驅趕的低端人口，回到租屋處，卻遭到房東指不合條件，要求她們馬上搬走。「女記者突然變成低端人口流離失所」，這事件引發報社同事感慨。

據報導，當天這兩位女記者採訪的對象含蓋當地被趕走的人士，在當地開鞋店的江西人郭梁（化名）指稱，他的鞋店被斷電，皮鞋及手袋被迫半價出售但還被壓價，50元人民幣（225元台幣）一對皮鞋還被嫌貴；郭梁對前途很悲觀「不知道下一步去哪裡」。

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