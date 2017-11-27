暴行！零度下北京限時驅走「低端」數萬人

北京大火後，北京外來打低收租戶隨後被撤離，房屋立即拆除。（法新社）

2017-11-27 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京市郊大興區上週發生公寓大火，造成19死、8傷慘劇，當地是知名外來打工族的集居區，習近平親信、北京市委書記蔡奇以清理全市「安全隱患」為由，展開為期40天的大整治，在北京零度下寒冬中，一天就有上萬人遭強行驅走，據傳，已有數百知識分子發起聯署，要求制止這一「違法違憲及嚴重踐踏人權的惡性事件」。

綜合媒體報導，由於北京當局此次驅趕「安全隱患」的對象，正是屬於低收入弱勢及外來打工族，而被外界認為重點在於驅趕「低端人口」，日前，已有中國人民大學校友會數百人聯署，希望北京停止暴行、善待底層之後，接著，再有逾130位知識界人士在25日聯署，向中共中央發出公開信，呼籲立即制止此項嚴重踐踏人權行動，不過，當局仍無回應。

據報導，聯署人包括北京大學法學教授賀衞方、北京電影學院崔衞平、獨立學者章立凡、香港學者陳峰、詩人廖偉棠等逾130人，連署還在進行中。

公開信指控，在零下幾度寒冬天氣，驟然強令外地人口在幾天內無條件搬離租住地，否則停水停電並隨意處置其財產和物品，是對公民生存權、居住權、財產權和人格尊嚴等基本人權的極度蔑視與肆意侵犯，無法無天，極為粗暴和低端，任何文明社會、法治社會都不可能容忍。

上週二北京氣溫跌破零度，整治行動已經開始，才發生大火的西紅門鎮政府發出通知，勒令停產、停業，租客須在一日內撤離，「如不搬離騰空，一切物品視同放棄，後果損失自行承擔」，且當晚即停電、停水；而大火發生地點附近的多數商鋪、作坊、公寓都接到3日內限期搬遷的通知；除大興區外，包括海淀、朝陽、昌平等區同步要求出租者限時搬出，當局隨後即派員清拆，才短短數天，北京廉價住宅區變成一片廢墟。

這種迫清遷行動，連中國央視都看不下去，指謫北京當局「整治行動要力度也要溫度」，指「北京的室外滴水成冰，讓租住者從隱患重重的室內火速搬走，固然能夠迅速降低風險，但進城務工人員到哪裡避寒、如何才能迅速找到下一個安全溫暖的臨時居所？」

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