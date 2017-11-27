喜為封面人物 川普對時代雜誌又愛又恨

2017-11-27 01:20

〔中央社〕每逢歲末年終，美國總統川普（Donald Trump）似乎滿腦子只想著和「時代」雜誌有關的一件事：「年度風雲人物」（Person of the Year）。

「華盛頓郵報」報導，川普24日宣稱他「可能」再獲時代雜誌選為今年的風雲人物，但決定放棄，因為他不喜歡受訪和拍照，時代雜誌隨即予以駁斥。這件事再度凸顯出川普和時代雜誌長期以來的分分合合，雙方的愛恨情仇再添一樁。

川普曾說時代雜誌是他成長過程所閱讀的「一本重要雜誌」，也曾說時代雜誌是薄得像紙的垂死刊物。

從曼哈頓居民、總統候選人到總統，川普一直十分在乎媒體如何報導他，以及個人上過多少次封面，尤其是時代雜誌。

每當時代雜誌以他為封面時，川普總是喜不自勝，推文昭告天下，猛誇時代雜誌，更不忘吹噓自己。

去年底，川普因為意外勝選而獲選為「年度風雲人物」，他當時表示，這真是「意義重大」，他感到「無比光榮」。川普矢志要超越尼克森總統，成為登上時代封面次數最多的總統。

然而，在其他時刻，川普卻是猛批時代雜誌，尤其是受到冷落的時候。

2015年底，時代雜誌選擇德國總理梅克爾為年度風雲人物，川普當時推文說：「雖然我是大熱門 但時代雜誌絕不會選我為年度風雲人物，他們選擇一位正在毀掉德國的人。」

2012年，時代雜誌選出全球100位最具影響力的人物，其中並未包括川普，川普為此批評時代雜誌可信度喪失殆盡。

確實，川普十分看重自己上雜誌封面，也喜歡炫耀自己成為封面人物。

川普旗下許多俱樂部都用這些封面當裝飾，包括最近被踢爆的2009年3月時代雜誌假封面，內容以房地產大亨川普為主題，標題寫著：「川普全面出擊…甚至電視！」

2015年9月川普在曼哈頓豪宅受訪，記者發現川普桌上一堆雜誌和辦公室牆上照片，都可見川普的尊容。

川普十分得意地表示：「很多刊物都以我當封面，比任何一位超級模特兒都多。某方面來說，這是一種尊重的表現，人們敬重你的所為。」

不過，雜誌的封面人物未必都是正向報導或是「尊重的象徵」。例如，「時代」經常以圖像的方式直言不諱批判川普，當他是候選人和總統時皆是如此。

今年2月，時代雜誌封面是白宮橢圓形辦公室遭颶風侵襲，川普文風不動坐在辦公桌前，標題寫著：「看什麼看！」（Nothing to see here）。

今年3月，時代雜誌封面是川普靠著快要崩解的華盛頓紀念碑敲手機，標題是：「川普對華府的戰爭」。

本月稍早，時代雜誌封面是川普尊容的鐵球，標題是「拆除隊：川普內閣如何拆解我們所知的政府」。

事實上，時代雜誌年度風雲人物評選標準並非只限光明面向，而是當年影響最大的新聞人物，不論好壞皆算在內。例如，1938年年度風雲人物是希特勒（Adolf Hitler），1939年和1943年是史達林（Joseph Stalin），1979年是當時的伊朗最高領袖何梅尼（Ayatollah Khomeini）。