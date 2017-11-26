梅克爾與第2大黨組閣有望 姊妹黨也力挺！

梅克爾領導的國會最大黨基民盟/基社盟（CDU/CSU），本週四將與第2大黨社民黨，就籌組聯合政府舉行會談。（歐新社）

2017-11-26 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅克爾（Angela Merkel）日前籌組「牙買加聯盟」失敗後，一直在避免重新大選。第2大黨社會民主黨（SPD）上週五終於鬆口願意就聯合政府舉行會談，梅克爾的姊妹黨領袖週日也開口力挺，兩黨組閣有望。

《法新社》報導，一週前，梅克爾的基民盟/基社盟（CDU/CSU），和左派綠黨（Greens）、親商的自由民主黨（FDP）談判籌組新政府，最終因自由民主黨退出而無果。由於這3個政黨的代表色正好是牙買加國旗的顏色，被媒體戲稱是「牙買加聯盟」。

基社盟（CSU）領袖賽賀佛（Horst Seehofer）週日（26日）表示，梅克爾帶領的基民盟/基社盟保守派，與中間偏左的社民黨組成聯合政府，才是「德國的最佳選擇」，怎樣都比「牙買加聯盟」、重新選舉或少數政府來得好。週日發布的一項民調顯示，有52%德國人贊成組建左派加右派的「大聯盟」。

在9月大選失利後，社民黨宣布不參與聯合政府。但該黨黨魁舒爾茲（Martin Schulz）24日終於改變態度，準備和梅克爾進行會談。梅克爾隔天也表示，她希望盡快組建政府，並提到和社民黨會談，應以「相互尊重」和「妥協」為基礎。

梅克爾週日晚上將會見她的基督教民主黨高層，討論未來走向。德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）週四將主持梅克爾、賽賀佛、舒爾茲之間的談判。