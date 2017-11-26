潑酸倖存者登台秀時裝 9印度模特兒勇敢面對世界

印度組織「要愛不要傷疤」（Make Love Not Scars）今（26）日在新德里為潑酸攻擊事件倖存者舉辦首場高級女裝時尚秀，希望能藉此讓這些毀容的倖存者重拾信心。（圖取自澳洲SBS）

2017-11-26 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕印度一直存在著嚴重的女權問題，女性遭到潑酸的攻擊事件層出不窮，這些女性也因為毀容導致信心受創、沒有勇氣面對這個世界。但今（26）日有9名遭硫酸毀容的印度女性勇敢登上舞台，為潑酸攻擊事件倖存者舉辦的首場高級女裝時尚秀擔任模特兒。

綜合外媒報導，印度組織「要愛不要傷疤」（Make Love Not Scars）不僅協助倖存者重建生活，今日更在新德里籌辦潑酸攻擊倖存者的首場高級女裝時尚秀。這些模特兒身上穿著印度頂尖設計師貝爾（Rohit Bal）、吉爾（Ranna Gill）、柯克哈（Archana Kochhar）等所設計的禮服走秀，大方的對外展現自己的面容。

其中一名遭到前夫潑酸攻擊的模特兒卡圖恩（Meena Khatoon）下了伸展台後表示自己非常緊張。卡圖恩說：「當我外出時，路人總是別過臉。他們看見我的時候，會選擇往另一邊走，我面臨好多問題。」

卡圖恩進一步表示，她仍須建立自己的生活，希望能資助兒子上學。卡圖恩如今自己經營了一間維修行動電話的店。

去年登上紐約時裝秀的20歲印度毀容女孩古瑞希（Reshma Bano Qureshi）也表示支持這場時裝秀。

「要愛不要傷疤」的副主席辛赫（Tania Singh）表示，讓倖存者登上時裝秀的伸展台，能實現她們應獲接納、愛和歸屬的機會，同時讓她們的自信增加。辛赫說：「她們如今能走出戶外，告訴全世界她們不需隱藏自已的臉部和傷疤。需要改變思考方式的是這個世界。」