中國衛生紙細菌超標4倍 面紙原料竟是廢紙

2017-11-26 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕衛生用品有多乾淨？中國地方政府調查發現，當地出產的一些衛生紙根本「不衛生」，最差的甚至細菌超標4倍，有些面紙的原料還是是廢紙。

中國《央視》報導，衛生紙和面紙在中國統稱生活用紙，江蘇省質量技術監督局近日抽查生活用紙，在162批抽查樣品中，衛生紙有88件，面紙有74件。結果發現，共有35件不合格，其中面紙就佔了28件。

在28件不合格面紙中，有13件是容量標示不合格，外包裝標明有500張，但檢測發現只有132張，只剩4分之1。另外，生產廠商甚至違規使用回收纖維作為面紙原料，其中3件不合格樣品含有可遷移性螢光增白劑，碰到嘴巴可能被人體吸收。

根據中國規定，面紙只能用原生木纖維或非木纖維製造，衛生紙則允許用原生木纖維、非木纖維和廢紙纖維製造。木纖維是指原生木漿，非木纖維包含稻麥草、秸稈、竹子和甘蔗漿等，回收纖維就是廢紙漿。

在衛生紙方面，有5件不合格樣品的細菌菌落總數超標，最差的甚至超過中國國家標準4倍以上。檢測人員指出，這是嚴重不合格，等於衛生紙「不衛生」。

檢驗人員還指出，根據中國規定，衛生紙每平方公尺，0.2至1平方毫米的小塵埃，不應超過200個，但有些產品很容易就可發現上面有很多小黑點，其中一件樣品甚至有3400個塵埃，遠遠超標16倍。