中國共享單車又倒一家！小鳴單車傳裁員99％ 瀕臨倒閉

繼小藍單車倒閉後，中國另一家共享單車公司小鳴單車瀕臨倒閉。日前有小鳴單車員工在社群網路爆料稱，小鳴單車已裁員99%，執行長陳宇瑩已經離職，公司實際負責人鄧永豪已失聯。（圖／取自網路）

2017-11-26 20:33

〔編譯盧永山／綜合報導〕繼「小藍單車」倒閉後，中國另一家共享單車公司「小鳴單車」瀕臨倒閉。日前有小鳴單車員工在社群網路爆料稱，小鳴單車已裁員99%，執行長陳宇瑩已經離職，公司實際負責人鄧永豪已失聯。

陳宇瑩向「澎拜新聞網」證實自己已經離職。她指出：「10月份我們分兩批進行了裁員，裁員計畫之後，我就跟員工一起離職了，幫員工辦了離職手續。」

小鳴單車成立於2016年9月，由前宅米聯合創辦人兼執行長金超慧創辦，核心團隊來自滴滴出行和優步（Uber）。

小鳴單車曾在1個月內宣布了3次融資：2016年9月27日，小鳴單車公布了數千萬人民幣的天使投資，投資方包括聯創永宣投資管理公司馮濤和多位上市公司股東；2016年10月8日，小鳴單車再次公布了由單車品牌凱路仕董事長鄧永豪領軍，部分上市公司股東跟進的人民幣1億元A輪融資；2016年10月21日，小鳴單車又宣布完成了B輪融資，不過融資額和投資方都未透露。

公開資料顯示，在A輪投資中，鄧永豪同時加入小鳴單車創始團隊，全面參與小鳴單車的經營策略、產品研發和供應鏈整合等業務。小鳴單車最初的創始人金超慧等則逐漸退出了小鳴單車的管理。不過，到了2017年7月底，小鳴單車開始爆發退押金難的問題爆發。

陳宇瑩表示，小鳴單車投放出的單車數量達到了40萬輛，正在將發展區域從一、二線城市轉移到三、四、五線城市，廣州、深圳、上海等一線城市的車輛正在陸續被轉移至其他城市，導致這些區域的用戶發現無車可用，出現集中退押金的情況。

陳宇瑩透露，公司經歷了前期的風波，她一直希望可以透過順利裁員，縮小營運範圍，緩和資金壓力。而最近因為資金壓力，為了縮減成本，杭州的產品技術部門也併入小鳴單車在廣州的電子圍欄公司，不願意離開杭州的她選擇辭職。

小鳴單車員工爆料稱，公司實際控制人鄧永豪已經失聯，不接電話、不回簡訊、也不回微信。上述員工指出，小鳴單車積欠全體員工薪資，陳宇瑩在為大家奔走無果後黯然離職。