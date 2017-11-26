男性福音！尿檢驗前列腺癌 可望取代抽血切片

2017-11-26 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕比利時生物技術公司目前開發出名為「SelectMDx」的檢測技術，未來可望以尿液篩檢取代抽血、切片檢查，就可替病患檢測出是否罹患前列腺癌，這項技術已獲荷蘭醫學中心認可，準確率達98%。

根據《每日郵報》報導，過去常透過抽血與切片等侵入性治療方式，替病人檢驗是否罹患前列腺癌，其中抽血是檢測血液中PSA濃度，若病人罹患前列腺癌，則將會測得較高的PSA濃度，但前列腺若被病菌感染或發炎，亦會造成PSA濃度提高；切片則是以針頭採集20組前列腺樣本，但所採集面積部僅佔腺體的1%，亦有可能遺漏癌細胞樣本。

比利時生技公司「MDxHealth」執行長格萊恩（Jan Groen）透露，「SelectMDx」檢測進行方式，是由醫師對腺體施加壓力，使腺體癌細胞脫落，隨後立即對患者進行尿液採集；荷蘭奈美根大學醫學中心（Radboud University Medical Centre）研究人員指出，此檢測方式能避免41%不必要的侵入性檢測，且準確率達98%。

北布里斯托國民保健信託（North Bristol NHS Trust）與布里斯托泌尿外科協會（Bristol Urology Associates）顧問波賽德（Raj Persad）表示，此項技術尚待更嚴格的臨床實驗，若此檢測方式可達正為準確的癌症檢驗率，對醫學是相當大的貢獻。

相關影音