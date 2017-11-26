日前取消與中國合作 尼泊爾水電站擬自建

尼泊爾政府今（25）日表示，在取消與中國公司的合作後，水電站的興建工程將交由泊爾國營電力公司負責，政府已成立專門小組為開發計畫籌款，預計在8年內完工。（圖片取自《加德滿都報》）

2017-11-26 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾在本月14日取消目前與中國合作的最大建案，造價25億美元（約新台幣750億）的「布達甘達基」（Budhi Gandaki）水電站。尼泊爾政府今（25）日表示，在取消與中國公司的合作後，水電站的興建工程將交由尼泊爾國營電力公司負責。

尼泊爾能源部長兼副總理卡馬爾．薩巴（Kamal Thapa）曾在本月14日表示，因協議內容不合規格，尼泊爾政府取消與中國葛洲壩集團建設的布達甘達基水電站協議。薩巴當時更進一步表示，此舉「不針對任何機構或個人，也不涉政治」。

根據《路透》報導，薩巴的助理敦格爾（Pushkar Dhungel）今日表示，尼泊爾內閣最後決定，將委託尼泊爾電力局（NEA）開發水電站。

尼泊爾能源部在公告中也表示，政府已經設立專門小組為開發計畫籌款，預計在8年內完工。

但尼泊爾在今（26）日與下個月7日舉行聯邦議會及7個省級議會的兩階段選舉，親中的反對黨尼泊爾共產黨（NCP-UML）表示，若他們勝選，將會把原先的開發案交還給中國建造。

除了中國以外，印度國營的印度國家水力發電公司（NHPC Ltd）也在尼泊爾宣布取消與中國合作後，表示有意爭取建造這座發電量1200百萬瓦的水電站。

尼泊爾河川雖然受惠於喜馬拉雅山脈，有豐沛的水力發電資源，但因為缺乏資金的投入與技術的開發，要滿足國內每年1400百萬瓦的用電需求，都須仰賴因印度提供電力。