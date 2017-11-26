「奴隸販賣」轟動全球 人權團體怒：各國領袖早知情

利比亞奴隸販賣事件曝光後震驚全球，世界各國抗議活動也遍地開花，呼籲世界領袖能攜手解決此問題。（法新社）

2017-11-26 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕《CNN》記者不久前深入北非國家利比亞，揭發其境的「人類拍賣會」，透過影藏式攝影機錄下叫賣過程，與一般菜市場肉品交易沒有兩樣，事情曝光後引起國際撻伐，各國領袖與外界抗議之聲湧進利比亞大使館，但有人權團體批評國際領袖「偽善」，因為他們早就知道、卻長期充耳不聞。

綜合外媒報導，《CNN》14日釋出一段影片，影片中一名奈及利亞男子被當作商品以1200元利比亞第納爾（約新台幣2.1萬元）賣出。

報導顯示，利比亞境內男子會被國際間的買主「下單」將其買下成為負責勞動的「牲畜」，而有一大批未成年女孩則被賣往義大利「成為用肉體替主人賺錢的性奴」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、非洲聯盟（African Union）主席顧德（Alpha Conde）與總統馬克宏（Emmanuel Macron）皆公開斥責，法國更要求聯合國安全理事會（UNSC）對此事召開緊急會議。

但國際領袖真的都不知情嗎？智庫「意見非洲」（L'Afrique des Idees）的塞內加爾籍分析家安恩（Hamidou Anne）說：「撇除一般民眾，政府、國際組織和政治領袖所有人都知道這檔事。」

全球各國也出現許多抗議群眾要求終結販賣奴隸制度，並改善「挾持人質、暴力、虐待與強暴」的現況，場面一度失控。

利比亞政府則回應，此事已交由反非法移民署全權調查，並呼籲世界各國政府協助解決日益氾濫的難民問題。近年來經濟好轉的盧旺達則向利比亞政府喊話，表示願意協助安置高達3萬難民。

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