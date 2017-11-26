來自天堂的最後一束花...過世父親給的生日禮超催淚

現年21歲的賽勒斯與爸爸的感情非常好，但天意弄人，在賽勒斯16歲那年父親就因病去世。（圖擷自推特）

2017-11-26 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州一名21歲女子在Twitter上分享自己的生日禮物，並附上一封「來自天堂的信與一大束紫花」，表示父親早已去世，但這5年來的每次生日仍會收到爸爸送的禮物，就像爸爸仍在身邊一般，但今年是最後一年，讓她十分感傷。這份動人的故事讓不少網友眼眶泛紅，流下淚水。

21歲的賽勒斯（Bailey Sellers）在Twitter上說道，父親麥可．威廉．塞勒斯（Michael William Sellers）在她16歲那年因為胰腺癌過世，即便如此，她仍會在每年生日那天收到父親先預購好的花以及手寫信，直到她21歲為止。

而今年剛好是賽勒斯21歲生日，意味著是她最後一次收到父親來自天堂的生日祝福，賽勒斯坦承心情既開心又感傷，十分複雜。

父親給她的信中寫道：「這是我給你的最後一封情書，直到我們再次相遇。我的寶貝女兒，我希望妳別為了我哭泣，因為爸爸已經到了更好的地方。妳是我此生所得到最珍貴的寶石，我希望妳能一直尊敬你的母親、誠實對待自己，活出快樂精彩的人生，妳人生的每個里程碑，爸爸都會在那裏陪伴你，只要你環顧四周，就會明白爸爸一直都在。生日快樂，愛妳的爸爸。」

動人的推文讓不少網友紅了眼眶，被瘋狂轉推，網友們也都紛紛留言鼓勵與安慰，並祝福賽勒斯生日快樂。