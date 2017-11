來自天堂的最後一束花...過世父親給的生日禮超催淚

2017-11-26 17:54

〔即時新聞/綜合報導〕美國田納西州一名21歲女子在Twitter上分享自己的生日禮物,並附上一封「來自天堂的信與一大束紫花」,表示父親早已去世,但這5年來的每次生日仍會收到爸爸送的禮物,就像爸爸仍在身邊一般,但今年是最後一年,讓她十分感傷。這份動人的故事讓不少網友眼眶泛紅,流下淚水。

21歲的賽勒斯(Bailey Sellers)在Twitter上說道,父親麥可.威廉.塞勒斯(Michael William Sellers)在她16歲那年因為胰腺癌過世,即便如此,她仍會在每年生日那天收到父親先預購好的花以及手寫信,直到她21歲為止。

而今年剛好是賽勒斯21歲生日,意味著是她最後一次收到父親來自天堂的生日祝福,賽勒斯坦承心情既開心又感傷,十分複雜。

父親給她的信中寫道:「這是我給你的最後一封情書,直到我們再次相遇。我的寶貝女兒,我希望妳別為了我哭泣,因為爸爸已經到了更好的地方。妳是我此生所得到最珍貴的寶石,我希望妳能一直尊敬你的母親、誠實對待自己,活出快樂精彩的人生,妳人生的每個里程碑,爸爸都會在那裏陪伴你,只要你環顧四周,就會明白爸爸一直都在。生日快樂,愛妳的爸爸。」

動人的推文讓不少網友紅了眼眶,被瘋狂轉推,網友們也都紛紛留言鼓勵與安慰,並祝福賽勒斯生日快樂。

My dad passed away when I was 16 from cancer and before he died he pre payed flowers so i could receive them every year on my birthday. Well this is my 21st birthday flowers and the last. Miss you so much daddy. ???? pic.twitter.com/vSafKyB2uO