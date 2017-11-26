寧波爆炸點疑為廁所 官方：僅16人住院其餘已返家

救難人員到場後在案發現場發現一處坑洞，疑為爆炸的原點，當地居民表示，此坑在爆炸前為一處廁所，目前爆炸原因仍在調查中。（路透）

2017-11-26 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江寧波今早8點多驚傳大爆炸，目擊者表示現場有多棟建築物被炸毀，救難人員獲報後緊急趕赴現場救援，只見現場已被夷為平地，救難人員在現場調查發現一個坑洞，疑為爆炸點，當地居民表示該位置原為廁所。

綜合中國媒體報導，今早8點50分，中國浙江江北區一處工廠工地發生大爆炸，附近居民都感受到強烈震撼，爆炸現場也升起蕈狀雲，附近建築物玻璃紛紛被震碎，救難人員到場後展開救援，並清查現場，在案發現場發現一處坑洞，疑為爆炸的原點，當地居民表示，此坑在爆炸前為一處廁所，目前爆炸原因仍在調查中。

根據現場目擊者的影片與照片顯示，爆炸現場有許多民眾倒臥在血泊與瓦礫堆之中，有媒體報30餘人送醫，但中午官方消息指目前2死2重傷；官方在下午招開兩次記者會，但都未回應事故詳情與公布最新傷亡數字，僅提目前尚有16人留院接受救治，其他輕傷者則自行返家。

有中國網友批官方涉嫌隱瞞傷亡情形：「我以為會說3死10幾傷，其中幾人重傷，誰知道是2死！天朝啊，有死亡的圖片就兩個，左邊還有一個呢，在另外一個大圖能看的到。」