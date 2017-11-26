寧波大爆炸後 微博上熱議這兩張截圖

綜合媒體報導，中國寧波今早8點50分發生大爆炸事故，事發地點為一處工廠工地，目擊者表示許多棟建築物倒塌，已知2死2重傷，發生爆炸原因尚不清楚。（法新社）

2017-11-26 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江寧波今天發生大爆炸事故，因為爆炸事故中國社群網站《微博》流傳著兩張手機訊息截圖照，看到截圖網友說「太感人！滿滿正向能量。」

綜合媒體報導，今早8點50分寧波市發生大爆炸事故，事發地點為一處工廠工地，目擊者表示許多棟建築物倒塌，已知2死2重傷，發生爆炸原因尚不清楚。

現在微博許多網友討論、轉載兩張手機訊息截圖，第一個訊息寫著：「寧波市第九醫院全院職工請速去急診科幫忙！」、第二個訊息為「附院醫生之家」群組對話，第一句問「需要人員？」緊接著後面回覆：「手外科三位醫生已經在急診待命，剩下的正趕回醫院的路上」，後面接著各科醫院部門說著，「胸外科科室到位」、「麻醉科全員待命」、「眼科收到！待命」、「感染科收到！待命！」等回覆，充滿著正面能量。

網友看到對話之後紛紛回應，「感人」、「看到後有種莫名的感動」、「感謝白衣天使！」、還有人說：「滿滿的正能量，醫護人員辛苦了，站在搶救的第一線，加油！」。