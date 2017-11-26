13億人1張嘴巴？19大後公開會議只准習近平「出聲」

中國國家主席習近平。（資料照，歐新社）

2017-11-26 11:05

〔記者鍾麗華／綜合報導〕十九大後，中共總書記習近平大權集中，而中國媒體對中共中央領導人的報導方式，日前頒布新規。根據新規，總書記的報導規格、份量明顯高於其他政治局委員，除總書記，其他政治局委員出席會議活動，央視不得播出現場音。網友諷，「13億人1張嘴巴？」「一言堂敗部複活？」

根據香港「明報」報導， 19屆中央政治局在上月的首次會議則審議了「中共中央政治局貫徹落實中央八項規定的實施細則」，中國媒體人石扉客在微信公號「新石扉客棧」透露，「八項規定」細則全文一共30條，其中，關於新聞報導的規定就有9條，占了1/3。

細則要求簡化政治局委員出席會議活動的報導，除「具有全局意義和重大影響的會議活動」外，一般情況下不安排廣播電視直播，中央電視台報導時不出同期聲（現場聲音），只有中共總書記可以例外。

石扉客表示，過去5年多中，最高領導人的同期聲出現次數之多、時長、體量均為近20年來罕見，而沒有同期聲，完全靠旁白覆蓋畫面，「好處是顯而易見的，效率高、穩當，保證不會出問題」。

細則規定，在出席全國性會議活動的報導方面，政治局常委的文字稿不超過1000字，央視《新聞聯播》播出時間不超過2分鐘，其他政治局委員的稿不超過500字，《新聞聯播》不作報導。但中共總書記不受此限。

在考察調研活動方面，政治局常委的隨行央媒記者一般不超過5人，地方媒體一般不派記者參加，新華社通稿不超過1000字，《新聞聯播》播出時間不超過3分鐘，不刊發側記、特寫等，其他政治局委員的新華社通稿不超過800字。同樣地，上述規定都只有中共總書記不受此限制。

在外事活動上，除中共總書記、國務院總理外，對於政治局委員的出訪，《人民日報》、《新聞聯播》每個國家綜合報導1次，新聞稿不超過1200字，電視新聞時長不超過3分鐘。

除中共總書記外，其他政治局委員不發側記、特寫、綜述等，若會見外國元首、政府首腦等，新聞稿不超過500字，不配發照片。

十八大以來，不論有無公開活動，習近平的新聞幾乎佔據每日《新聞聯播》頭條；《人民日報》上月在報導十九屆一中全會時亦打破慣例，習近平的個人照約佔頭版1/3，而過往3屆一中全會，《人民日報》頭版均有刊登全部常委的單人照片。