荷蘭博物館獲贈一幅無人要的水彩畫 證實為希特勒真跡

荷蘭戰爭文獻研究所經過多月鑑定和分析，證實這幅水彩畫為希特勒的真跡，是荷蘭境內目前發現唯一的希特勒畫作。（圖擷自《民眾報》（de Volkskrant））

2017-11-26 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭戰爭文獻研究所（NIOD）日前獲贈一幅署名「A.Hilter」的畫作，因為原主人認為這是納粹德國領袖希特勒（Adolf Hitler）的畫作而不願保有，經多月檢驗，確認為希特勒真跡。

綜合荷蘭媒體報導，一名荷蘭女子日前將一幅描繪維也納塔樓的水彩畫贈給荷蘭戰爭文獻研究所，該畫是她父親當年以0.75元荷蘭盾（約新台幣13元）在一個郵票錢幣交易市集上買回來的，後來發現畫作有「A.Hitler」的簽名，女子不願留有這幅畫，但多間拍賣行也拒絕接受，遂將畫作直接贈予荷蘭戰爭文獻研究所。

雖然坊間有許多托希特勒之名的偽作，不過荷蘭戰爭文獻研究所經過多月鑑定和分析，證實這幅水彩畫為希特勒的真跡，是荷蘭境內目前發現唯一的希特勒畫作；荷蘭戰爭文獻研究所專門紀錄荷蘭於1940年至1945年間淪為納粹德國佔領區歷史資料，工作人員對得到這幅水彩畫感到高興，認為有助於了解希特勒早年的生活。

希特勒年輕時對藝術深感興趣，曾夢想成為一名畫家，兩度報考維也納美術學院都落榜，他在1908年至1913年期間在維也納靠販售自己繪畫的明信片維生，二戰結束後，許多希特勒的畫作都被美軍收繳為美國政府所有，美國政府亦拒絕公開展示這些畫作，部分畫作則為私人擁有，近年來偶有希特勒畫作被拿出來拍賣。