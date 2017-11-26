展開競選活動 加泰前主席：獨派若贏西班牙政府要接受

普伊格蒙特（圖）目前人在比利時，雖然日前遭起訴，不過當地時間25日他又展開了競選活動，並向西班牙當局嗆聲，稱獨派若勝出，馬德里當局必須結束對加泰的直接統治。（美聯社）

2017-11-26 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）目前人在比利時，雖然日前遭起訴，不過當地時間25日他又展開了競選活動，並向西班牙當局嗆聲，稱獨派若勝出，馬德里當局必須結束對加泰的直接統治。

綜合外媒報導，普伊格蒙特25日在比利時古城布魯日（Bruges）展開競選活動，他在活動上表示，「加泰隆尼亞人向全世界表明，我們有能力和意願成為一個獨立的國家。」

他進一步對馬德里當局嗆聲，「若支持獨立陣營獲勝，你會接受12月21日（選舉日）的結果嗎？若結果是獨派獲勝，你會答應終止（直接統治）嗎？」他也強調，加泰隆尼亞的民主絕對不能被破壞。這件事再也不會在加泰隆尼亞發生。

普伊格蒙特可能被引渡回西班牙，他日前被指控叛亂，煽動叛亂和濫用公共資金，不過比利時法庭法官日前尚未決定是否執行歐洲逮捕令，且只要普伊格蒙特未被判有罪，就可以參加加泰隆尼亞12月21日的議會改選。