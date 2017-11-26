巴基斯坦驅離靜坐抗議 至少6死190傷

2017-11-26 05:28

〔中央社〕巴基斯坦警方今天清晨展開強制驅離，試圖驅散伊斯蘭強硬派團體癱瘓首都數週的靜坐抗議，爆發的激烈衝突造成至少6人死亡和約190人受傷，傷者包括約137名維安人員。

巴基斯坦政府隨後要求軍隊進駐首都伊斯蘭馬巴德。

約8500名配備鎮暴裝備的精銳警察和準軍事部隊，天亮後不久展開行動，希望驅散2000多名強硬派示威抗議分子。

維安部隊發射催淚彈和橡膠子彈，抗議民眾則封鎖道路並縱火焚燒靜坐抗議現場周邊的警用車輛。隨著暴力衝突加劇，拉合爾（Lahore）和喀拉蚩（Karachi）等大城以及全國各地較小城鎮也出現示威抗議。

省府急難救助部門發言人夏納茲（Deeba Shahnaz）告訴法新社，「根據我們掌握到的數字，至少有6人在今天的暴力中喪生」。治安官員也證實此死亡人數。

知名度不高的強硬派團體巴基斯坦拉巴伊克運動-拉蘇爾-安拉派（Tehreek-e-Labaik Ya Rasool Allah Pakistan, TLYRAP)）從6日開始靜坐，造成數以千計通勤族使用的幹道交通大打結，通勤者大為光火。

爆發警民衝突後，警察和準軍事部隊撤退，伊斯蘭瑪巴德首都區（Islamabad Capital Territory）當局隨後請求軍隊介入維安。

內政部發布命令表示，聯邦政府已授權部署「足夠部隊」維護首都的法律與秩序，直到進一步通知為止。

目前軍方官員尚未針對此置評，至25日深夜，街道上也沒有軍隊進駐跡象。