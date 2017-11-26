利比亞西岸外海31移民溺斃 200獲救

2017-11-26 03:00

〔中央社〕利比亞海軍表示，利比亞西岸外海今天有31名移民溺斃和另200人獲救。

海軍發言人阿布德巴利（Abu Ajila Abdelbarri）上校說，海岸防衛隊在加拉布里市（Garabulli）外海展開兩起救援行動。加拉布里位於首都的黎波里（Tripoli）東方60公里處。

阿布德巴利又說，海岸防衛隊巡邏艇在其中一艘移民船上發現31具屍體和60名倖存者，在另一艘船上找到140人。

他指出，「當我們抵達現場時，我們發現一艘橡皮艇，多人緊緊抓住橡皮艇的一部分。」他並未明言是否有任何移民失蹤。

生還者被送至的黎波里的一座海軍基地，當局提供他們飲水、食物和醫療照護。

利比亞海岸防衛隊攔截或救起的移民，通常被關押在拘留中心等待遣返，但等待期間往往長久且境況悲慘。

聯合國人權事務高級專員扎伊德（Zeid Ra'ad Al Hussein）於11月中旬指責歐洲聯盟「不人道」，支援利比亞當局在地中海攔截移民並把他們送返利比亞境內「可怕」監獄。

美國有線電視新聞網（CNN）14日播出顯然是利比亞境內拍賣奴隸的場景，畫面中非洲買主物色的黑人男子僅以400美元售出，可能是被買回去充當農場工人。

聯合國支持的利比亞全國團結政府表示，它將會成立委員會調查這類報導，把涉案者繩之以法。