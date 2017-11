大牛趴汽車引擎蓋取暖 趣味照片讓美警獲獎

2017-11-25 23:16

〔即時新聞/綜合報導〕一名美國警察日前將一隻大牛蜷縮在BMW轎車引擎蓋上取暖的照片上傳推特,由於內容與創意兼具,被英國「警察推特獎」選為「最佳國際帳號獎」。

堪薩斯州警察賈德納(Ben Gardner)於10月27日時將一隻蜷縮在BMW轎車引擎蓋上取暖的大牛拍下PO網,並寫道,動物在寒冬中尋找溫暖汽車相依偎。開車時請眼觀四面!在文末還附上一個笑臉。

由英國警界人士主辦的「警察推特獎」(Police Twitter Awards)是要凸顯警察的推文在跟社區建立關係方面的重要性,賈德納的這張照片後來被選為「最佳國際帳號獎」(Best International Account)獲獎者,該獎項是「警察推特獎」唯一開放給英國以外參賽者的獎項。

獲悉得獎後,賈德納表示很榮幸能成為這個獎項的得獎者。「能跟我所服務的人搭起橋梁,並接觸到堪薩斯州以外的人,已經對我的生命產生影響。」

