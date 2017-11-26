繼父一天性侵10幾次 9歲女童懷孕5個月只能生下…

秘魯9歲女童遭繼父性侵懷孕，媽媽發現她肚子異常隆起，帶去診所照超音波驚見已懷孕，而且是自己枕邊人幹的。（圖擷自DailyMail）

2017-11-26 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕秘魯一名年僅9歲的女童，不久前被媽媽蕊歐斯（Lina Rios）發現腹部異常隆起，帶去醫院檢查才發現竟已懷有5個月身孕，長期遭繼父性侵因此曝光，但為時已晚，無法進行墮胎手術，獸父則早已逃之夭夭，目前當地警方正在全力緝捕中。

綜合外媒報導，秘魯中部城市卡亞俄省（Callao）9歲女童的30歲繼父塔皮亞（Elmer Sergio Chambergo Tapia），長期趁家中無人時性侵她，一天更多達10幾次。日前媽媽發現她肚子異常隆起，帶去私人診所照超音波，驚見腹中竟有5個月大的胎兒，女童此時終於將遭繼父性侵一事告訴媽媽。

但事情揭發得太遲，醫生無法進行墮胎手術，女童母親只好眼睜睜看著自己的9歲女兒，在不久的將來就要生小孩。而事跡敗露的獸父逃逸無蹤，當地警方正全力追緝中。

蕊歐斯希望外界能透過捐款幫助她女兒，用以支付醫療、心理輔導的費用，秘魯婦女部長回應說，政府已有相關法例，將施暴者繩之於法，並會確保對弱者施暴的疑犯被判處最高刑罰。

事件引起不少網民討論，有人對事件感到詫異，留言說：「每天10次！我不相信真的沒有人發現！我懷疑是女童媽媽害怕另一半離開她，假裝不知造成這樣的結果」，也有人認為塔皮亞的行為令人髮指，可憐女童將終身蒙上陰影，怒斥塔皮亞應被判死刑。