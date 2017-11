川普霸氣拒當年度風雲人物？《時代》前總編狠打臉

2017-11-25 22:58

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)在25日稍早透過推特發文爆料,自己接獲《時代》(TIME)雜誌的通知,指他「可能」會與去年一樣,被評選為年度風雲人物。《時代》對川普提出專訪與拍攝照片的條件,川普表示自己說:「不了」。但《時代》與其前總編輯隨即打臉川普,前總編甚至表示「可能」就代表你(川普)「不是」年度風雲人物。

《時代》雜誌在每年都會頒布年度風雲人物的頭銜給「無論好壞,對過去1年眾多事件造成重大影響的人物」,川普也曾在2016年獲得這個頭銜。但去年的《時代》封面標語卻是,「美利堅分裂國總統(President of the Divided States of America)」。

川普今(25)日表示自己接受《時代》的邀請,並「有可能」會成為《時代》的風雲人物,《時代》因而邀請他進行專訪與拍攝。但川普指出,他覺得「可能」聽起來並不怎麼樣,因而拒絕了《時代》的邀請。

但就在官方公開打臉川普前,《時代》雜誌前總編史坦格(Richard Stengel)在推特上發文,史坦格說:「雖然不想告訴你(川普),但「可能」就代表你「不是」年度風雲人物了,他們(時代雜誌)只是想要拍幾張照片而已。」史坦格更不忘嘲諷川普,表示「反正你那個假封面應該也還有庫存。」

所謂的假封面是指川普今年遭《華盛頓郵報》踢爆,在自家高爾夫球俱樂部張貼自己的「偽」《時代雜誌》封面照。川普的「偽」《時代》封面照的刊號日期為2009年3月1日,但當年《時代》是在3月2日發行,封面為凱特溫斯蕾(Kate Winslet)。

受到前總編的嘲諷後,《時代》官方的發言隨之而來,《時代》在官方推特上回應:「總統對我們選擇年度人物的認知有誤,我們從來不會在發行前就公布最終人選,今年的發行日是12月6日」狠狠打臉川普在推特上的發文。

此外,這也並非川普第一次因為《時代》在推特上發文。川普就曾遭《美聯社》踢爆,誤將自己認為是《時代》雜誌封面紀錄保持人。川普曾在2012年抱怨《時代》沒將他選為2011年的百大人物,代表《時代》已「喪失公信力」。

在2015年時,德國總理梅克爾(Angela Merkel)獲選為《時代》的年度風雲人物,川普甚至抱怨《時代》選了一個「正在毀滅德國的人」而不是他。