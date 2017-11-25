川普霸氣拒當年度風雲人物？《時代》前總編狠打臉

2017-11-25 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在25日稍早透過推特發文爆料，自己接獲《時代》（TIME）雜誌的通知，指他「可能」會與去年一樣，被評選為年度風雲人物。《時代》對川普提出專訪與拍攝照片的條件，川普表示自己說：「不了」。但《時代》與其前總編輯隨即打臉川普，前總編甚至表示「可能」就代表你（川普）「不是」年度風雲人物。

《時代》雜誌在每年都會頒布年度風雲人物的頭銜給「無論好壞，對過去1年眾多事件造成重大影響的人物」，川普也曾在2016年獲得這個頭銜。但去年的《時代》封面標語卻是，「美利堅分裂國總統（President of the Divided States of America）」。

川普今（25）日表示自己接受《時代》的邀請，並「有可能」會成為《時代》的風雲人物，《時代》因而邀請他進行專訪與拍攝。但川普指出，他覺得「可能」聽起來並不怎麼樣，因而拒絕了《時代》的邀請。

但就在官方公開打臉川普前，《時代》雜誌前總編史坦格（Richard Stengel）在推特上發文，史坦格說：「雖然不想告訴你（川普），但「可能」就代表你「不是」年度風雲人物了，他們（時代雜誌）只是想要拍幾張照片而已。」史坦格更不忘嘲諷川普，表示「反正你那個假封面應該也還有庫存。」

所謂的假封面是指川普今年遭《華盛頓郵報》踢爆，在自家高爾夫球俱樂部張貼自己的「偽」《時代雜誌》封面照。川普的「偽」《時代》封面照的刊號日期為2009年3月1日，但當年《時代》是在3月2日發行，封面為凱特溫斯蕾（Kate Winslet）。

受到前總編的嘲諷後，《時代》官方的發言隨之而來，《時代》在官方推特上回應：「總統對我們選擇年度人物的認知有誤，我們從來不會在發行前就公布最終人選，今年的發行日是12月6日」狠狠打臉川普在推特上的發文。

此外，這也並非川普第一次因為《時代》在推特上發文。川普就曾遭《美聯社》踢爆，誤將自己認為是《時代》雜誌封面紀錄保持人。川普曾在2012年抱怨《時代》沒將他選為2011年的百大人物，代表《時代》已「喪失公信力」。

在2015年時，德國總理梅克爾（Angela Merkel）獲選為《時代》的年度風雲人物，川普甚至抱怨《時代》選了一個「正在毀滅德國的人」而不是他。