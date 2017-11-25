IS學「終極警探」拍英雄片？專家：鎖定西方招募新血

2017-11-25 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭國（IS）也拍英雄片，暗示西方追隨者能跟布魯斯威利在電影「終極警探」（Die Hard）一樣成為英雄？美國芝加哥大學的研究機構分析IS的宣傳影片後發現，影片內容不只是在賣弄老套且高超的拍攝手法，更鎖定西方的人士進行加入。

根據《美聯社》報導，芝加哥大學的國際安全事務研究機構「芝加哥安全與威脅計畫」（Chicago Project on Security and Threats, CPOST），在分析2013至2016年間IS的1400支影片後，研究人員表示，拍攝手法不只高超，更多的是著重在招募新血上，影片內容也不一定與伊斯蘭教有關。

CPOST主任裴普（Robert Pape）表示，IS針對西方人士，特別是剛昄依伊斯蘭教的信徒推出影片，並進行招募，影片內容幾乎是循序漸進的依照英雄故事標準大綱在舖陳。

裴普說：「這個劇本就和《神力女超人》（Wonder Woman）一樣，一個人透過自己不願經歷的旅程來獲得力量，進而成為英雄。」

此外，CPOST在研究美國涉及IS相關活動而被起訴的人士後發現，其中有36%的人最近才皈依伊斯蘭教，背景也並非來自穆斯林社區。研究更發現，在這些被起訴的人中，有83%會觀看IS的影片。

裴普指出，IS利用英雄故事來招募新血的手法非常成功，更引來其他恐怖組織的效仿。研究中也指出，蓋達組織在敘利亞分支機構的招募影片也模仿IS的英雄故事手法，並浮現出一個「模式」。

但SITE情報集團主任麗塔．卡茲（Rita Katz）則表示，IS宣傳的基礎並非承諾要讓你成為如同好萊塢般的英雄，而是要讓你成為宗教英雄。卡茲指出，影片中呼籲要幫被殺害或受壓迫的穆斯林復仇，賦予恐怖行動「正當性」，進而鼓吹捐軀人士將成為烈士的槪念。