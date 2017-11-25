辛巴威法院裁定軍事政變合法 人權組織：司法遭綁架

2017-11-25 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕針對辛巴威軍方接管政權，導致前總統穆加比（Robert Mugabe）被迫下台，辛巴威高等法院裁定行動合法，有人權觀察組織質疑，「難道司法被綁架了嗎？」擔心辛巴威在新政府治理下，司法能否保持獨立。

非洲南部國家辛巴威14日發生軍事政變，93歲、掌權37年的總統穆加比被軍方和政敵逼宮，但一開始仍堅拒下台，最終以獲得起訴豁免權、保留部分財產等條件與軍方達成協議，穆加比才於21日宣布下台。先前被穆加比開除的前副總統姆納加瓦（Emmerson Mnangagwa），則於24日宣示就職總統。

雖然許多辛巴威人民為終結穆加比37年的統治而歡慶，但也擔心新政府可能重蹈威權覆轍。不過，辛巴威高等法院昨天裁定，軍方接管政權是行動合法，並指軍方接管政權是「為了確保沒有經過民選的人無法行使只能由民選官員行使的權力」，這段話暗指穆加比妻子葛莉絲（Grace），因為她先前以穆加比選定的繼承人自居。

法院也同時做出另一項裁定，穆加比先前將他中意的軍方繼承人選姆納加瓦革除副總統一職是違法的。針對這兩項裁定，國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）的非洲南部主任馬文嘉（Dewa Mavhinga）表示：「這是兩個令人難以置信的裁定，看來奇怪，難道司法被綁架了嗎？」