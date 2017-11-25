領袖遭稱「中東希特勒」 伊朗外交部回嗆沙國王儲：幼稚

2017-11-25 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕中東緊張局勢持續升溫，遜尼派統治的沙烏地拉阿伯與什葉派主導的伊朗兩國口舌之戰再度升級。沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）在23日將伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）稱為「中東希特勒」，伊朗外交部不甘示弱的回嗆沙爾曼的行為「不成熟」，兩國的舉動也讓雙方關係更加緊張、惡化。

綜合外媒報導，沙國與伊朗持續在中東進行派系角力，派系之爭在日前黎巴嫩總理哈里里（Saad Hariri）閃辭事件上表露無遺。沙國為了削弱黎巴嫩什葉派真主黨的勢力，向哈里里施壓，逼迫他下台。

而伊朗早在今年5月時，就批評沙國是「罪惡之樹」（Zaqqum，زقوم），抨擊沙國試圖向外擴散恐怖主義。

沙爾曼23日接受《紐約時報》（New York Times）訪問時說，哈米尼領導的伊朗在各國不斷施行擴張政策，他更引用第二次世界大戰的例子，影射哈米尼是「中東希特勒」。沙爾曼說：「我們從歐洲學到姑息沒有用。我們不希望伊朗的新希特勒在中東重蹈歐洲覆轍。」

對於沙爾曼的「中東希特勒」一詞，伊朗外交部發言人卡西米（Bahram Qasemi）昨（24）日正面回應。他說，沙爾曼的言論與行為，既不成熟且思慮不周。卡西米回擊，沙爾曼目前的政策與作為，正是在以先前那些獨裁者為榜樣，建議他回去好好看看這些獨裁者的下場。

伊朗與沙國2015起在葉門爆發軍事衝突，沙國為打擊葉門境內伊朗支持的什葉派激進武裝組織胡塞（Houthis），聯合數個阿拉伯國家對葉門發動無數次空襲。沙國聯軍甚至在本月6日全面封鎖葉門，讓外援無法進入，葉門國內因此遭遇數十年來的大饑荒。

在伊朗與沙國關係持續緊張、互相叫囂之際，中東陷入宗教派系紛爭，最後受難的將是葉門無辜的百姓與中東的平民。