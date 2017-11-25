紐國醉男遭控性侵 女友出面力挺：他下面超小！

紐西蘭男子因酒醉性侵友人，被一狀告上法院。（圖擷自Stuff）

2017-11-25 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭一名男子辛普森（Daniel Paul Simpson）日前與友人喝酒狂歡時，遭其中一名少女指控性侵，辛普森為了證明自己清白，找來女友出庭，女友在法院上大聲表示辛普森不可能性侵，「因為他生殖器小到爆，如果女生沒配合根本不可能放進去！」，但最後證實女方陰道內確實有辛普森DNA，最後仍被判處4年半有期徒刑。

據紐西蘭媒體《Stuff》報導，被害少女在案發當晚邀請辛普森參加與友人的轟趴派對，事後她們又跟辛普森回家續攤，一群人喝到不醒人事，在凌晨3點時，她感覺內褲正被後方的辛普森扯下，並趁她無力之際以側躺方式性侵得逞。

事後被害少女哭著跑回家找媽媽，辛普森也在同日登門道歉，但否認性侵一事，被害少女姐姐便帶妹妹去驗DNA，經鑑識人員比對結果屬於辛普森的機率高於一般人130倍。

開庭審理期間，辛普森一度嘗試以吃太多止痛藥影響記憶、夢遊等理由抗辯，但都不被接受。最後，辛普森只好找來女友出庭作證，女友在證人席上拍胸鋪保證男友生殖器極小，不可能用那種方式完成性行為。

但最後法官認定不論生殖器大小，都無法改變在被害者體內採驗到DNA的事實，因此仍判處辛普森4年半有期徒刑，上訴也遭紐西蘭法院駁回。據悉辛普森與女友兩人目前已分手。