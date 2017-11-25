企圖暗殺歐巴馬 女包裹炸彈客敗在一撮貓毛

2017-11-25 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州女子波芙（Julia Poff）在2016年10月，將3個裝有土製炸彈的包裹分別寄給時任總統歐巴馬（Barack Obama）與其他兩名美國官員。波芙起初否認犯罪，聲稱遭人陷害，但她萬萬沒有想到，自己養的貓卻成為將她定罪的鐵證。檢方本月以「蓄意殺人與傷人」等6項罪名，將波芙起訴。

綜合外媒報導，46歲的波芙在去年10月曾將3個裝了土製炸藥的包裹，分別寄給當時的總統歐巴馬、德州州長艾伯特（Greg Abbott）與馬里蘭州的聯邦社會安全局（SSA）局長柯爾文（Carolyn Colvin）。

波芙寄給歐巴馬的包裹被美國特勤局（Secret Service），寄給聯邦社會安全局局長的包裹也沒通過安檢，並沒有成功送到柯爾文的手上。3人當中唯獨艾伯特將包裹打開，不過，艾伯特並未依照波芙預期的方式打開包裹，因此土製炸彈並未爆炸，逃過了一劫。

調查人員表示，波芙重複上「eBay」網站向安德森（Laura Anderson）網購包裝袋，並用這些包裝袋包裝、寄出包裹，但她並未將自家地址清除乾淨，調查人員因此得以找到她。

波芙起初否認犯案，指稱她遭人陷害。但波芙寄給歐巴馬的包裹卻成為破案的關鍵。調查人員在包裹的地址標籤上找到一撮貓毛，經過FBI犯罪實驗室比對後，證實這撮貓毛來自波芙所養的貓，也讓她百口莫辯，最終坦承犯案。

波芙說，會寄包裹給歐巴馬是因為「討厭他」，而寄給艾伯特則是因她先前與前夫打官司，最後的結果讓她得不到贍養費，當時艾伯特擔任德州檢察總長，她因而對艾伯特懷恨在心。

此外，法院的檔案指出，波芙曾被控偽造價值超過5000美元（約新台幣15萬元）的食物券與不實宣告破產，波芙更因為在租屋處的誇張行徑，不斷被房東趕出去。檔案顯示，她曾經將馬鈴薯丟進馬桶裡，還將水泥倒進排水管，波芙也曾經犯下偷竊案遭到定罪。

所幸這次事件並沒有造成任何人員傷亡，德州南區地方法院法官史黛西（Frances Stacy）已在本月17日下令將波芙羈押候審。史黛西說，波芙對於目擊者與社會上的其他人而言，她會造成真正危險。波芙也預計將在明年1月2日出庭受審。