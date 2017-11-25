香港同志遊行熱鬧舉行 各國領事館共襄盛舉

香港同志大遊行（Hong Kong Pride Parade）今（25日）熱鬧展開。（美聯社）

2017-11-25 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港同志大遊行（Hong Kong Pride Parade）今（25日）熱鬧展開，2017年度的主題為「轉風執位，歧視歸西」，盼新政府上台後能確實保障同志權益、杜絕歧視；遊行下午3點由銅鑼灣維多利亞公園出發，終至中環的愛丁堡廣場，歐盟、法國、芬蘭等多國領事館共襄盛舉，英國駐港領事館更掛上彩虹旗，並表示「所有的愛都是偉大的」（all love is great）。

綜合外媒報導，香港街頭今天被彩紅旗所覆蓋，不少遊行人士都響應主辦單位，穿上象徵「自由」的藍色衣服；大會稱共有約1萬人出席，警方則估計最高峰時約1900人參加。

平等機會委員會主席陳章明指出，同志平權不只要達成小眾期望、更盼進一步獲得全社會認同，而現任政府於此議題上已啟動立法諮詢，形同向前邁了一大步；但由於當地教會多持反對態度，他預期距平權的立法還有很長一段路要走。

主辦單位發言人岑子杰則表示，他曾於3到4個月前邀請香港特首林鄭月娥和政制及內地事務局局長聶德權出席活動，但兩人皆以工作為由婉拒出席；他認為政府應為中立立場，對於保障少數族群權益可說是責無旁貸，因此對此結果感到非常失望及可惜。