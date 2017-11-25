巴西監獄辦選美 女囚重「妝」上陣變佳麗

今年巴西女囚選美比賽，由1名28歲的阿爾維斯奪冠，她表示，希望自己也贏得自由。（歐新社）

2017-11-25 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕日前巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）的1間監獄每年都會舉辦選美比賽，讓兇悍的女囚犯們卸下重擔，換上華服、高跟鞋，並重「妝」上陣。而今年由10名女囚犯同台比美，她們上伸展台走台步，展現別於兇悍的內在美。

綜合外媒報導，巴西里約熱內盧的塔拉韋拉布魯斯監獄（talavera bruce prison）於11月22日舉辦選美比賽，10名女囚犯脫下囚衣，換上華麗禮服及高跟鞋，弄好妝容及髮型，並踏上監獄設置的伸展台走秀。女囚佳麗們登上舞台的一舉一動，評審會以她們的樣貌、儀態及個人魅力評分，而台下聚集約440名囚犯及親友們，為她們鼓掌賀彩。

今年的女囚選美冠軍是阿爾維斯（Mayana Alves），她於2015年犯下竊盜罪遭拘捕。儘管冠軍的獎品豐盛，包括：電風扇、吹風機、頭髮拉直器，但她表示，希望自己也贏得自由，且「每個人都很高興與家人朋友們相聚」。而去年冠軍也曾說：「在這個時刻，覺得我不像在監獄中，因為我的靈魂得到釋放」。

塔拉韋拉布魯斯監獄每年舉行的囚犯選美比賽，由當地社區和教會團體資助，主要是讓女囚們找回自尊與自信，且也提供她們與家人朋友們團聚的時光。

女受刑人們換上華服、高跟鞋，並重「妝」上陣，準備前往參賽。（美聯社）

塔拉韋拉布魯斯監獄，也是1間女子監獄，每年都會舉辦選美比賽，鼓勵女囚重拾自信和自尊。（路透）