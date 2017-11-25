害少年嗑藥過量猝死 藥頭被判刑還須支付喪葬費

29歲的藥頭錢德爾（Michael Chandler）日前還自拍交易過程，並得意表示：「我就跟麥當勞得來速一樣！」（圖翻攝自WCPO Twitter）

2017-11-25 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati）一名29歲藥頭錢德爾（Michael Chandler），因販賣大量毒品給一名才17歲的少年，導致他去年4月吸食過量猝死，兩個月後錢德爾被抓；法官本週除了判他近17年的重刑之外，也要求他得支付9000美元（台幣約27萬元）的少年喪葬費用。

綜合外媒報導，錢德爾曾有因販毒入獄的前科，前陣子他還高調自拍交易過程，只見影片中錢德爾邊開車、邊不時和著車內音樂律動，接著他經過一輛輛停在路邊等待的客戶車旁，就這樣有效率地從車窗一手交錢、一手交貨，還不時從黑色毛線帽中摸出新貨品補充；他還對著鏡頭得意地碎碎念：「我就跟麥當勞得來速一樣！」

而該名17歲吸毒過量的少年去年4月暴斃在家中，警方並搜出了大量的古柯鹼、類鴉片止痛劑「吩坦尼」（fentanyl）、吸毒用具、手槍及彈藥等等，循線找到錢德爾並將他逮捕歸案。

起訴錢德爾的檢察官帕克（Kenneth Parker）表示：「這些藥頭就像在玩俄羅斯輪盤，拿自己的自由當賭注。」；法官巴瑞特（Judge Michael Barrett）則在本週一（20日）判了錢德爾近17年刑期，且須支付9000美元（約27萬元台幣）為喪命少年的葬禮出一份力。