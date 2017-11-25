東京巴士直直撞上電線桿 11人受傷送醫

日本東京一輛巴士，直接撞上電線桿，造成1人受傷。（圖擷自《NHK》推特）

2017-11-25 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京世田谷區一輛巴士，於今日下午1時許發生車禍，正面直接撞上路邊的電線桿，車上有11人受傷送醫治療，都沒有生命危險。

據《NHK》報導，消防單位指出，當時巴士有10名乘客、1名司機，紛紛在撞擊中受傷，每個傷者送往醫院時都意識清楚。該輛巴士從京王線的八幡山車站出發，開往小田原線的經堂車站時發生意外。警方正在為司機作筆錄，以釐清事發原因。